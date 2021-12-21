«Глядит на самую влиятельную девушку страны». Бузова публично посмеялась над бывшим мужем

Певица и телеведущая Ольга Бузова посмеялась над своим бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым, на вручении премии FashionTV. Видео с ее выступлением появилось в Telegram-канале «НеМалахов».

«Он машет с галерки. Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: „Какой же я дурак. Как я мог ее потерять“», — публично пошутила Бузова, насмехаясь над бывшим супругом.

Позже она заявила, что все пришедшие на мероприятие гости могут расходиться, потому что после ее появления «делать больше нечего».

На премии FashionTV звезда получила награду самого стильного артиста года.

Ранее Бузова рассказывала, что Тарасов буквально выгнал ее на улицу после развода, дав ей неделю на то, чтобы собрать вещи. При этом ведущая уточнила, что причиной для такого поступка стала новая избранница футболиста. Бузова и Тарасов поженились в 2012 году и прожили вместе четыре года.