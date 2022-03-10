Глеб Самойлов назвал настоящую причину распада «Агаты Кристи»

Музыкант Глеб Самойлов, один из основателей группы «Агата Кристи», в разговоре с NEWS.ru назвал настоящую причину распада группы. По его словам, это произошло из-за политических разногласий с братом Вадимом Самойловым.

«Агата Кристи» распалась в 2010 году. Несмотря на множество домыслов и теорий, по словам Глеба Самойлова, причиной ссоры между братьями стало исполнение Вадимом песен группы на политических и военных мероприятиях.

«Собственно, из-за чего вся наша байда с Вадиком началась (ссора Глеба и Вадима Самойловых, создателей и лидеров группы „Агата Кристи“ — прим. ред.). Не из-за денег. Я был против того, чтобы мои песни, написанные именно мною в группе „Агата Кристи“, звучали на политических и военных мероприятиях. Тем более что я часто выступал на противоположных», — пояснил музыкант.

Он напомнил, что долгое время судился с братом за право исполнять песни группы. В итоге разбирательств оба солиста, по словам Глеба Самойлова, имеют одинаковые права на композиции «Агаты Кристи» и могут «исполнять их где заблагорассудится».