«Глазницы проваливаются». Хилькевич обвинили в излишней худобе

Недавно подписчица Хилькевич в Instagram упрекнула актрису в излишней худобе. «Анна, у вас глазницы куда-то внутрь головы проваливаются. Может стоит поправиться?» — написала пользовательница.

Хилькевич отнеслась с иронией к грубому комментарию. Она опубликовала новое фото и подписала, что сейчас много питается, чтобы «удержать глазницы».

«Мне тут сообщили, что у меня „глазницы куда-то внутрь головы проваливаются“. Вот ем, пытаюсь удержать», — написала актриса.

Многие поклонники звезды поддержали ее. Они писали, что Хилькевич выглядит прекрасно в своем весе.

«Красивая! С красивыми глазницами, улыбкой и всем остальным», «Даже при „проваливающихся глазницах " вы прекрасно выглядите», „Главное, чтобы нос не провалился“, — писали фанаты Хилькевич.

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