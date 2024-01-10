Знаменитости 10 января 2024, 00:35 Главред «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко умер в Таиланде РИА «Новости»

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Российский журналист, эксперт по морским перевозкам и главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко внезапно умер в Таиланде. Об этом РИА «Новости» сообщили местные медики.

«Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной», — сообщили агентству в государственной больнице Таиланда.

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Войтенко последние 14 лет проживал в провинции Чонбури на восточном побережье Таиланда. Он скончался, не дожив чуть более недели до своего 66-го дня рождения.

Тело российского журналиста обнаружила тайская полиция 1 января, когда вскрыла его квартиру по просьбе родственников, которые не могли связаться с Войтенко с 29 декабря.

В Москве в возрасте 86 лет скончался писатель и обладатель премии «Русский Букер» Марк Харитонов. Утром 9 января тело писателя нашла в квартире его дочь.