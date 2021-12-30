Главным музыкальным секс-символом года стал солист Måneskin

Солист итальянской группы Måneskin, которая с триумфом победила на Евровидении в мае, стал стал главным секс-символом года среди музыкантов по версии издания «Слово и Дело». Речь идет о 22-летнем Дамиано Давиде, который особенно полюбился зрителям после рок-выступления в Роттердаме.

«Тут все очевидно — это стопроцентный секс-символ эпохи, и о нем до сих пор мечтают девочки из TikTok», — так объяснили свой выбор авторы списка. Главным альбомом на русском языке стала работа рэпера Oxxxymiron под названием «Красота и уродство». Что касается иностранных альбомов, то там бесспорным лидером стала долгожданная пластинка певицы Адель «30».

Главным кинохитом стала картина «Человек-паук: Нет пути домой», которая вышла совсем недавно, но уже успела занять лидерские позиции по количеству просмотров. Первую позицию в категории «Хайп года» занял южнокорейский сериал «Игра в кальмара», который долгое время возглавлял рейтинг Netflix и разошелся на мемы по всему миру. Авторы сериала уже говорили, что на фоне обрушившейся на их работу популярности собираются снимать и второй сезон, к чему подталкивает неоднозначная концовка финальной серии.

Среди отмеченных «Словом и делом» фильмов оказалась также лента «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли — она стала «русским фильмом, за который не стыдно».