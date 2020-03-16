Главный редактор RТ рассказала о своей беременности

Информация появилась на личной странице Симоньян в Instagram.

«Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна», — написала журналистка.

Ребенок станет четвертым для нее.

«Это, конечно, слишком рано — получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение», — отметила она.