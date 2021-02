Главные роли в сериале по The Last of Us сыграют актеры из «Игры престолов»

В сериале по игре The Last of Us (Одни из нас) главные роли сыграют Педро Паскаль и Белла Рэмси. Об этом сообщил сайт The Hollywood Reporter.

Речь идет о роли контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли. Педро Паскаль известен зрителям по сериалу «Мандалорец», «Игра престолов», «Родина», «Нарко», а также по фильму «Чудо-женщина: 1984». А Белла Рэмси — по сериалу «Игра престолов». Сериал по игре The Last of Us снимает телеканал HBO. Шоураннером проекта выступит создатель сериала «Чернобыль» Крэйг Мэйзин. Первые эпизоды нескольких сезонов снимет российский режиссер Кантемир Балагов. Он снял драму «Дылда» и «Теснота». Балагов тоже опубликовал на своей странице фото актеров, которые исполнят главные роли. The Last of Us, разработанная Sony, покорила мир в 2013 году. Она получила награду «Игра года». Всего было продано более 17 миллионов копий. С тех пор популярность игры только выросла. История разворачивается через 20 лет после того, как современная цивилизация была разрушена. Сюжет сосредоточен на взаимоотношениях между контрабандистом Джоэлом и подростком Элли.