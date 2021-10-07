Главные роли в новом фильме о Бонде хотят сыграть актеры из России

Актер Сергей Бурунов и телеведущая Алена Водонаева заявили о намерении принять участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Нынешний «Бонд» Дэниел Крейг сообщил, что хочет прощаться со своей ролью агента 007 навсегда. Об этом написал NEWS.ru.

После выхода предыдущей части фильма актер также говорил, что «скорее перережет себе вены», чем еще раз сыграет Бонда. Несмотря на эти слова, он вернулся в проект. Поклонники не исключают, что он продолжит играть Бонда и дальше. Однако составить ему конкуренцию готов российский танцор и шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов.

«Пусть приглашают меня. Я уже готов. С удовольствием сыграю Бонда. Совершенно необязательно герой должен быть стройным, вполне может быть рыжим и с бородой, как я, главное — чтобы обаятельный», — сообщил Красилов.

Бурнов, напротив, считает, что находится в великолепной для Бонда форме. Он уже сейчас готов принимать звонки от голливудских продюсеров. Актриса Агата Муцениеце и вовсе заявила, что очень хорошо подошла бы на роль девушки агента 007. Настасья Самбурская и Алена Водонаева тоже сказали, что поборолись бы за «девушку Бонда» на кастинге, если бы его объявили в России.