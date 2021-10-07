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    07 октября 2021, 14:22

    Главные роли в новом фильме о Бонде хотят сыграть актеры из России

    Сергей Бурунов и Алена Водонаева хотят сыграть главные роли в фильме про агента 007

    Оксана Лавнюженко

    Актер Сергей Бурунов и телеведущая Алена Водонаева заявили о намерении принять участие в съемках нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Нынешний «Бонд» Дэниел Крейг сообщил, что хочет прощаться со своей ролью агента 007 навсегда. Об этом написал NEWS.ru.

    Главные роли в новом фильме о Бонде хотят сыграть актеры из России

    После выхода предыдущей части фильма актер также говорил, что «скорее перережет себе вены», чем еще раз сыграет Бонда. Несмотря на эти слова, он вернулся в проект. Поклонники не исключают, что он продолжит играть Бонда и дальше. Однако составить ему конкуренцию готов российский танцор и шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов.

    «Пусть приглашают меня. Я уже готов. С удовольствием сыграю Бонда. Совершенно необязательно герой должен быть стройным, вполне может быть рыжим и с бородой, как я, главное — чтобы обаятельный», — сообщил Красилов.

    Бурнов, напротив, считает, что находится в великолепной для Бонда форме. Он уже сейчас готов принимать звонки от голливудских продюсеров. Актриса Агата Муцениеце и вовсе заявила, что очень хорошо подошла бы на роль девушки агента 007. Настасья Самбурская и Алена Водонаева тоже сказали, что поборолись бы за «девушку Бонда» на кастинге, если бы его объявили в России.