22 июля 2021, 22:06
Главную роль в фильме «Воланд» исполнит немецкий актер
Главную роль в фильме Локшина «Воланд» сыграет немецкий актер Аугуст Диль. Об этом сообщили Nation News.
Актер получил известность благодаря роли штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома в фильме «Бесславные ублюдки». В новой картине роль Воланда будет являться ключевой.
Сценаристами «Воланда» стали Михаил Локшин и Роман Кантор. Кантор работал ранее над фильмом «Серебряные коньки» и сериалом «Эпидемия».
Аугуст Диль рассказал, что съемки в «Воланде» станут его первым российским проектом. Он выразил свое восхищение относительно коллег.