Главную роль в фильме «Воланд» исполнит немецкий актер

Главную роль в фильме Локшина «Воланд» сыграет немецкий актер Аугуст Диль. Об этом сообщили Nation News.

Актер получил известность благодаря роли штурмбаннфюрера Дитера Хельстрома в фильме «Бесславные ублюдки». В новой картине роль Воланда будет являться ключевой.

Сценаристами «Воланда» стали Михаил Локшин и Роман Кантор. Кантор работал ранее над фильмом «Серебряные коньки» и сериалом «Эпидемия».