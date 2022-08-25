Артист как средство выражения для автора. Главное о творчестве Максима Пинскера

В Москве на 59-м году жизни скончался актер Максим Пинскер. Он был официальным голосом канала ДТВ и радиостанции «Звезда», занимался озвучиванием аудиокниг и сыграл во многих фильмах и сериалах. Чем запомнился артист — в материале «360».

Бывшая супруга Пинскера рассказала ТАСС, что актер ушел из жизни утром 24 августа в одной из столичных больниц.

«Завтра будет вскрытие, и мы будем точно знать, что произошло», — уточнила Ирина Пинскер.

Невестка покойного Ольга Пинскер написала в соцсетях, что у мужчины остались трое детей. Младшему из них 15 лет.

СМИ писали, что причиной смерти Максима Пинскера стало заражение крови. Сын актера Яков рассказал, что во время съемок в Калуге отец почувствовал себя плохо: у мужчины болела нога, ходить самостоятельно он не мог.

После госпитализации врачи диагностировали Пинскеру заражение крови. В итоге инфекция попала в спинной мозг, что и привело к смерти.

Творческий путь

Максим Пинскер родился 5 февраля 1964 года в Москве. Он был выпускником Школы-студии МХАТ — учился на курсе Михаила Тарханова. Играл в Театре Маяковского, а в кино дебютировал еще студентом — в 1989 году.

Фильмография Пинскера насчитывает десятки картин и сериалов. В «Часе Волкова» он сыграл главную роль, снимался в «Интернах», «Кремлевских курсантах», «Судмедэкспертах», «Колл-центре», «Физруке» и других телепроектах. Фильм «Дурак» с участием артиста пользователи «Кинопоиска» в 2018 году назвали лучшим за 15 лет. Одними из последних работ Максима Пинскера стали сериал «Тетя Марта» и комедия «Родные».

В 2010–2011 Пинскер был официальным голосом канала ДТВ, а также радиостанции «Звезда». Он занимался озвучкой аудиокниг — классических произведений отечественных и зарубежных авторов.

В одной из радиопередач Пинскер назвал артиста человеком, который пытается выразить написанное автором — писателем или драматургом.

«При этом он следует указаниям режиссера, одновременно пытаясь вложить свои переживания и смыслы, чтобы обрушиться на бедного зрителя», — привел его слова Telegram-канал «Изнанка сериала».