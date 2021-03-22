22 марта 2021, 12:33
«Главное, что он работает». Садальский — о возвращении Серебрякова в Россию
Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обсудил с РИА ФАН возвращение коллеги Алексея Серебрякова в Россию из Канады.
Садальский признался, что Серебряков безумно талантлив, и, как актер, он нравится ему.
«Ну вернулся он и вернулся, какая разница, что там, что здесь. Главное, что он работает», — подчеркнул собеседник информагентства.
По его мнению, неважно, где живет Серебряков. Также, по словам Садальского, нет разницы, откуда человек вернулся и куда он переехал.
«Человек принадлежит миру, он волен жить, где ему угодно», — добавил артист.