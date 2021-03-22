Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обсудил с РИА ФАН возвращение коллеги Алексея Серебрякова в Россию из Канады.

Садальский признался, что Серебряков безумно талантлив, и, как актер, он нравится ему.

«Ну вернулся он и вернулся, какая разница, что там, что здесь. Главное, что он работает», — подчеркнул собеседник информагентства.

По его мнению, неважно, где живет Серебряков. Также, по словам Садальского, нет разницы, откуда человек вернулся и куда он переехал.

«Человек принадлежит миру, он волен жить, где ему угодно», — добавил артист.