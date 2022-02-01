Глава «Ветеранов России» Резяпов поздравил Лещенко с юбилеем

Эстрадному певцу Льву Лещенко 1 февраля исполняется 80 лет. В разговоре с NEWS.ru с юбилеем его поздравил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Резяпов назвал Лещенко «образцовым патриотом», который очень любит свою страну.

«Сыну кадрового офицера суждено было исполнять песню „День Победы“, ставшую одним из символом праздника 9 Мая, которая не может оставить равнодушным ни одного патриотично настроенного не только россиянина, но и любого жителя постсоветского пространства. Благодаря созидательному труду он добился успеха в профессиональной карьере. Более молодым коллегам по эстрадному цеху стоит брать пример со Льва Валерьяновича в плане творчества и физической формы», — сказал общественник.