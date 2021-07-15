Глава студии Marvel не знал об увольнении режиссера «Стражей Галактики»

Режиссер Джеймс Ганн поделился информацией о том, как был уволен из студии Marvel. По его словам, глава студии Кевин Файги поначалу сам не был в курсе происходящего. Об этом написал «Политэксперт».

«Я позвонил Кевину в то утро, когда все это происходило, и спросил о слухах вокруг моего увольнения. Он сказал: „Я не знаю“. Я удивился с того, что он об этом не знал. Позже он позвонил мне, сам был в шоке, и рассказал, что решили боссы в Disney. Это было невероятно. В тот день казалось, что все пропало. Я думал, что мне предстоит продать свой дом, я никогда больше не смогу работать», — сообщил режиссер.

Напомним, что знаменитого кинематографиста уволили несколько лет назад из-за его постов в Twitter десятилетней давности. В них он высказывался про педофилию, расизм, СПИД и прочее в оскорбительной манере.

Позже режиссер перевелся в студию Warner Bros. Через некоторый промежуток времени его взяли обратно на работу в Marvel. Сейчас он занимается съемками третьей части «Стражей Галактики».