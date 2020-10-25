Глава Сбербанка сделал прививку от коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что сделал прививку от коронавируса. Вместе с ним вакцинировались еще несколько топ-менеджеров.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1» в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения».

«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям. И не хотелось просто выпадать там на две-три недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — рассказал он.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С момента начала вакцинирования прививку сделали уже многие знаменитые личности. Об этом уже сообщили несколько топ-менеджеров госструктур и различных чиновников, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее сообщил, что вакцинация от коронавирус в России будет доступной и бесплатной. Он отметил, что прививки могут начать масштабно делать уже в конце ноября. При этом массовая поставка препарата по регионам страны стартует в ноябре–декабре.