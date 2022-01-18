Глава Mash напомнил Монеточке, что адреса звезд давно известны

Критика певицы Монеточки (Елизаветы Гырдымовой) в адрес издания Mash после публикации ее домашнего адреса в центре Москвы удивила генерального директора холдинга News Media Максима Иксанова. В комментарии для «Газеты.ru» он заявил, что всем давно известно большинство адресов российских знаменитостей.

Он подчеркнул, что удивлен негодованием исполнительницы. В частности, он напомнил, что дом в Санкт-Петербурге, где живет Михаил Боярский, знают все жители Северной столицы. Всем известно, где живет Алла Пугачева, а дом Людмилы Гурченко на Патриарших прудах был местом паломничества ее поклонников.

«Никто из них никогда не жаловался и не грозился продавать свои квартиры», — отметил Иксанов.

Он добавил, что журналисты издания не уточняли адрес дома, где Монеточка приобрела квартиру.

Накануне Mash опубликовал видео с домом в Басманном районе Москвы. По словам авторов репортажа, в этом здании певица Монеточка приобрела квартиру за 20 миллионов рублей. Исполнительница раскритиковала редакцию за раскрытие информации о местоположении своего жилья. Она не исключила, что теперь вынуждена будет продать купленную недвижимость и искать новую квартиру.