Глава гильдии каскадеров прокомментировал заявление Гагариной о самостоятельном исполнении трюка

Глава гильдии каскадеров Александр Иншаков прокомментировал заявление Полины Гагариной о самостоятельном исполнении сложного трюка в новом клипе на песню «Вчера». По его словам, певица нечестно поступает по отношению к людям, которые делали это за нее. Об этом написал NEWS.ru.

«То, что говорит Полина, заведомо нечестно по отношению к людям, которые работали. <…> В любом случае нужна подготовка, у человека, выполняющего прыжок из машины на скорости должен быть опыт и понимание того, как это правильно делать. Исключено, чтобы Полина выполнила такое сама», — сообщил Иншаков.

Он отметил, что артистам запрещают выполнять сложные трюки, поскольку это не безопасно и «чревато серьезными последствиями». Иншаков не понимает, зачем Гагарина выдумала эту ложь.

При этом глава гильдии каскадеров добавил, что знает многих исполнителей в России, которые «сами никогда не пели», но это не мешает им выступать на сцене под фонограмму и давать концерты.