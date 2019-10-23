Глава Disney: Скорсезе и Коппола имеют право ныть по поводу фильмов Marvel

Фильмы по комиксам — не кино. Российские режиссеры поддержали Скорсезе и Копполу Подробнее

Игер назвал критику режиссеров неуважением по отношению к людям, работавшим над этими фильмами

«Хотите сказать, что Райан Куглер, снявший „Черную пантеру“, делает что-то меньшее, чем-то, что когда-либо создали Мартин Скорсезе или Фрэнсис Форд Коппола?» — задался вопросом Игер.

Ранее Скорсезе в одном из интервью заявил, что фильмы Marvel — это не кино. Одна фраза ополчила миллионы поклонников киновселенной против режиссера. Масла в огонь подлил американский режиссер Фрэнсис Коппола, поддержавший мнение о несостоятельности фильмов по мотивам комиксов.