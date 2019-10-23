Глава Disney: Скорсезе и Коппола имеют право ныть по поводу фильмов Marvel
Американские режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола дали негативную оценку фильмам Marvel. Глава компании Disney Боб Игер заявил, что раз они хотят «ныть по поводу фильмов, то это их право», сообщило ИА Nation News.
Фильмы по комиксам — не кино. Российские режиссеры поддержали Скорсезе и КопполуПодробнее
Игер назвал критику режиссеров неуважением по отношению к людям, работавшим над этими фильмами
«Хотите сказать, что Райан Куглер, снявший „Черную пантеру“, делает что-то меньшее, чем-то, что когда-либо создали Мартин Скорсезе или Фрэнсис Форд Коппола?» — задался вопросом Игер.
Ранее Скорсезе в одном из интервью заявил, что фильмы Marvel — это не кино. Одна фраза ополчила миллионы поклонников киновселенной против режиссера. Масла в огонь подлил американский режиссер Фрэнсис Коппола, поддержавший мнение о несостоятельности фильмов по мотивам комиксов.