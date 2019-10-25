Глава Amazon за день лишился почти 7 млрд долларов
Генеральный директор компании Amazon Джефф Безос за день потерял почти семь миллиардов долларов. Причиной стал отчет, который не особо понравился инвесторам. Об этом сообщило информационное агентство НСН со ссылкой на телеканал CNBC.
Джефф Безос предоставил 24 октября отчет о результатах в третьем квартале. В нем указали, что в 2019 году операционный доход Amazon упал до 3,2 миллиарда долларов, в 2018 году он составлял 3,7 миллиарда долларов. Также в третьем квартале прибыль компании с 2,9 миллиарда долларов снизилась до 2,1 миллиарда долларов.
Согласно данным сайта «Дни.ру», после этого отчета стоимость ценных бумаг Amazon упала на 9%. В результате Джефф Безос потерял 6,9 миллиарда долларов.
Однако несмотря на это Безос остается самым богатым человеком в Америке. Bloomberg оценил его состояние в 111 миллиардов долларов, второе место занял основатель Microsoft Билл Гейтс, у которого 107 миллиардов долларов.