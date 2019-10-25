Глава Amazon за день лишился почти 7 млрд долларов

Джефф Безос предоставил 24 октября отчет о результатах в третьем квартале. В нем указали, что в 2019 году операционный доход Amazon упал до 3,2 миллиарда долларов, в 2018 году он составлял 3,7 миллиарда долларов. Также в третьем квартале прибыль компании с 2,9 миллиарда долларов снизилась до 2,1 миллиарда долларов.

Согласно данным сайта «Дни.ру», после этого отчета стоимость ценных бумаг Amazon упала на 9%. В результате Джефф Безос потерял 6,9 миллиарда долларов.

Однако несмотря на это Безос остается самым богатым человеком в Америке. Bloomberg оценил его состояние в 111 миллиардов долларов, второе место занял основатель Microsoft Билл Гейтс, у которого 107 миллиардов долларов.