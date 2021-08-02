Глафира Тарханова неожиданно для всех уволилась из «Сатирикона»

Актриса Глафира Тарханова, известная по сериалам «Громовы» и «Измены», объявила об уходе из известного театра «Сатирикон». Она посвятила ему более 20 лет своей жизни, рассказало «Утро.ру» со ссылкой на Instagram артистки.

Тарханова не стала объявлять о причинах своего решения, лишь отметила, что расставания — это всегда грустно. Более того, она поблагодарила «всех и каждого» за совместную работу. Особенно актриса выделила преподавателя Константина Райкина, который всегда был чуток к ней.

Глафира добавила, что надеется на встречу с бывшими коллегами в новых проектах. А для себя она отметила, что впереди много всего интересного, ведь 20 лет — это рекорд в театре «Сатирикон».

Поклонники актрисы поддержали ее теплыми комментариями. Некоторые назвали ее «мощной силой» и «талантищем», другие заверили, что сейчас все будет «в сто раз круче». Во всяком случае, фанаты надеются, что ушла актриса из театра на доброй ноте, и что причина ее увольнения связана с новыми проектами, а не конфликтом с руководителями.