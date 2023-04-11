Знаменитости 11 апреля 2023, 13:46 Гитаристу Stray Cats Брайану Сетцеру исполнилось 64 года

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Американскому гитаристу, композитору и автору песен Брайану Сетцеру, который получил известность благодаря работе в группе Stray Cats, 10 апреля исполнилось 64 года. Об этом сообщило РИА ФАН.

Вместе со школьными друзьями Сетцер организовал группу в 1979 году. Для того, чтобы добиться успеха, музыканты переехали из США в Англию. Там ими заинтересовался продюсер Дэйв Эдмундс. Группа смогла добиться большого успеха, однако коллектив все же распался в 1984 году.

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Свою работу Брайан Сетцер продолжил в гастрольной группе Роберта Планта (Led Zeppelin) The Honeydrippers, а затем начал сольную карьеру.

В 2007 году его удостоили премии Грэмми за релиз Wolfgang’s Big Night Out.