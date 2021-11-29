Гитарист рок-группы Uriah Heep рассказал о записи новой пластинки

Гитарист британской рок-группы Uriah Heep Мик Бокс рассказал о скором выходе новой пластинки. Альбом был записан в студии Chapel Studios в Линкольншире, при этом управиться музыкальному коллективу удалось всего за 17-18 дней. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова Бокса.

«Это было невероятно. Мы забронировали студию на три недели, но не использовали все это время, потому что работа была сделана», — процитировало РИА ФАН гитариста.

Однако раскрывать дату выхода и название пластинки гитарист не стал. По его словам, альбом находится на стадии сведения, поэтому сообщить больше информации у него не получится.

«Но у звукозаписывающей компании свои соображения, она выпустит его тогда, когда сочтет нужным», — пояснил музыкант и добавил, что если бы все зависело только от него, альбом бы вышел уже завтра.

Первая пластинка группы вышла в 1970 году. Сейчас в состав коллектива входят Бокс, Лэнзон и вокалист Берни Шоу, играющие вместе уже более 30 лет. За ритм отвечают Риммер и Гилбрук.