Знаменитости 01 сентября 2023, 18:49 Гитарист рок-группы Dire Straits Джек Сонни ушел из жизни

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Скончался гитарист легендарной рок-группы Dire Straits Джек Сонни. Ему было 68 лет. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на социальные сети коллег музыканта.

Смерть Сонни наступила в Британии. Информации о том, что послужило причиной, не поступало. Однако в начале недели сообщали, что у музыканта возникли неустановленные проблемы со здоровьем.

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«Джек Сонни, покойся с миром», — написали коллеги гитариста.

Сонни присоединился к группе в 1984 году перед тем, как стартовала запись пластинки Brothers in Arms. Однако в 1995 коллектив распался. После этого Сонни вернулся в группу The Leisure Class, которую основал еще в 1970-е.