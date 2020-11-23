23 ноября 2020, 17:02
Гитарист Кузнецов назвал ложью слова Михайлова о поддержке музыкантов
Гитарист Вячеслав Кузнецов, который раньше работал в команде Стаса Михайлова, назвал ложью слова певца о поддержке музыкантов в период пандемии коронавируса, пишет РИА ФАН.
Накануне Кузнецов рассказал, что Михайлов, обещавший поддерживать своих артистов, уволил некоторых из них. Гитарист сообщил, что потерял свое место в команде из-за подработки, на которую пошел, чтобы прокормить семью.
«Как таковой зарплаты у нас не было. И мне не хочется вскрывать такие вещи. В этой связи больше вызывают интерес творческие позиции артиста. То, что я слышал на интервью, меня расстроило», — отметил музыкант.
Он назвал заявления Михайлова о помощи своим артистам «хладнокровной ложью».