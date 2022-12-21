Знаменитости 21 декабря 2022, 12:25 Гитарист группы «Танцы минус» Антон Хабибулин умер после операции Основатель группы «Танцы минус» Петкун сообщил о смерти гитариста Хабибулина

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Выступавший в составе группы «Танцы минус» на протяжении 16 лет гитарист Антон Хабибулин умер после операции в одной из столичных больниц. Об этом в беседе с ТАСС заявил лидер коллектива Вячеслав Петкун.

В своих социальных сетях артист опубликовал фото коллеги и коротко подписал: «У нас горе, не стало Антона».

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В беседе с агентством Петкун уточнил, что гитарист скончался в минувший вторник, 20 декабря, в реанимации московской больницы, куда попал после операции.

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Антон Хабибулин пришел в «Танцы минус» в 2006 году на место ушедшего гитариста. Музыкант тесно сотрудничал с группами «Моральный кодекс», «СБПЧ» и музыкантом Павлом Артемьевым.