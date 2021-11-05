Гитарист группы «Коррозия металла» отрезал себе палец болгаркой

Тяжелую травму получил в пятницу, 5 ноября, гитарист российской группы «Коррозия металла» Игорь Королев. 36-летний музыкант находился на своей даче в Московской области и работал болгаркой, когда что-то пошло не так и он случайно отрезал себе палец.

Как сообщил Telegram-канал «112», Игоря Королева в шоковом состоянии доставили в один из московских госпиталей. В ближайшее время ему должны провести операцию. Удастся ли пришить музыканту палец, не сообщается.

В октябре Игорь Королев поделился со своими подписчиками, что занимается строительными работами. Он в компании своего напарника возводил летнее кафе в элитном поселке «Лазурный берег».

Ранее коллектив «Коррозия металла» в очередной раз оказался в центре скандала. Из-за песни группы лишили победы бойца ММА. Спортсмен из Рязани Михаил Коробков вышел на ринг под композицию «Люцифер». Поединок закончился вничью, но судьи решили отдать победу противнику Коробкова Султану Али Давудову. Организаторы пояснили, что опасаются: завтра бойцы начнут прославлять не только Люцифера, но и Гитлера и Чикатило.