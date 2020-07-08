Гитарист группы «Чайф» заразился коронавирусом

Отмечается, что артисту диагностировали пневмонию. У него также поражены 10% легких. Бегунов рассказал, что благодаря своевременному лечению у него нет серьезных последствий. Но, несмотря на это, болезнь протекает «тяжело и очень резко».

Гитарист проходит лечение дома. По его словам, медики хорошо справляются с огромным количеством работы.

«Несмотря на дичайшую нагрузку, которую они несут — честь им и хвала. Они не теряют человеческого достоинства и оптимизма. В больнице никто не хамит. И те, кто говорит, что в больницах все не так — я с таким не сталкивался. Врачи сейчас работают, практически, во фронтовом режиме», — поделился музыкант.