Гитарист группы «Чайф» давал комментарии за мужа женщины, избившей сына Пьехи

Один из лидеров группы «Чайф» Владимир Бегунов поневоле оказался втянут в скандал с сыном Стаса Пьехи. Журналисты приняли Бегунова за футбольного арбитра Владислава Безбородова, чья жена обвиняется в избиении мальчика.

«Бегунову звонят с вопросами футбольному судье Владиславу Безбородову, как бы странно это ни звучало. Убедить журналистов, что они звонят не тому человеку, нет никакой возможности. Прямое отрицание только подбадривает их. Самое ужасное, что и откровенному троллингу, в котором наш Бегунов специалист, журналисты тоже поверили!» — говорится в заявлении группы «Чайф» в Instagram.

В связи с этим музыканты обратились к журналистам с просьбой проверять базу номеров, имена и факты. Они посоветовали звонить за комментариями пресс-секретарю или представителю персоны.

На днях на семилетнего Петю Пьеху напала соседка по коттеджному поселку Рощино, который находится в пригороде Санкт-Петербурга. Ирина Безбородова — жена футбольного арбитра — накинулась на мальчика и его бабушку за то, что ребенок проткнул надувной бассейн. По словам матери мальчика, Безбородова швырнула сына Стаса Пьехи на землю, а также набросилась с кулаками на бывшую тещу певца. В итоге бабушке и ребенку потребовалась медицинская помощь.

В отношении нападавшей открыли уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». После этого в прессе стали появляться слова Безбородова о том, что он выгнал жену из дома из-за случившегося.