20 марта 2024, 17:52
Гимнастка Ляйсан Утяшева серьезно заболела во время съемок
Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на сильную аллергию на съемках
Известная телеведущая, гимнастка и жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева испытала приступ сильной аллергии во время съемок шоу на ТНТ. Она поделилась этой новостью с подписчиками в соцсетях.
Телеведущая разместила в Сети фотографии с сыпью на щеках, сознательно не используя фильтры. Она не уточнила, что именно вызвало у нее такую реакцию.
Реклама
В начале марта Утяшева уехала из России. Она анонсировала старт нового реалити-шоу «Выжить в …» о выживании в экстремальных условиях. Знаменитая спортсменка не раскрыла, где именно будут проходить съемки.
Врач Мария Зорина рассказала, как подготовиться к сезону весенней аллергии. По ее словам, существует метод, который не только облегчает реакции, но и способствует долговременному изменению ответа иммунной системы.
Болезни
Соцсети
Телевидение
Реклама
Реклама