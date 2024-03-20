Знаменитости 20 марта 2024, 17:52 Гимнастка Ляйсан Утяшева серьезно заболела во время съемок Гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась на сильную аллергию на съемках РИА «Новости»

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Известная телеведущая, гимнастка и жена комика Павла Воли Ляйсан Утяшева испытала приступ сильной аллергии во время съемок шоу на ТНТ. Она поделилась этой новостью с подписчиками в соцсетях.

Телеведущая разместила в Сети фотографии с сыпью на щеках, сознательно не используя фильтры. Она не уточнила, что именно вызвало у нее такую реакцию.

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В начале марта Утяшева уехала из России. Она анонсировала старт нового реалити-шоу «Выжить в …» о выживании в экстремальных условиях. Знаменитая спортсменка не раскрыла, где именно будут проходить съемки.

Врач Мария Зорина рассказала, как подготовиться к сезону весенней аллергии. По ее словам, существует метод, который не только облегчает реакции, но и способствует долговременному изменению ответа иммунной системы.