Знаменитости 19 июня 2023, 15:41 Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, что покорила Павла Волю заботой и вниманием

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Одним из самых крепких браков в российском шоу-бизнесе является союз гимнастки Ляйсан Утяшевой с юмористом Павлом Волей. О том, как спортсменке удалось покорить сердце будущего мужа, она рассказала в интервью на YouTube Надежде Стрелец.

По словам Утяшевой, с самого начала отношений она окружила своего избранника заботой и вниманием. Гимнастка отметила, что Павел Воля влюбился в нее после приготовления ужина и уборки квартиры.

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Как сообщили «Дни.ру», сохранять крепкий брак и быть счастливой в отношениях Утяшевой помогает восточная философия.