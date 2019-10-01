Гимнастка из подмосковного Пушкино Екатерина Селезнева решила привнести немного креатива в обычные будни. Девушка запустила в Сети новый флешмоб и пообещала подарки самым находчивым.

Челлендж Селезнева запустила на бэкстейдже съемок. О том, как выделиться среди привычного, гимнастка задумалась после чемпионата мира. На турнире в Баку она завоевала три медали.

Участвовать во флешмобе девушка пригласила всех в Instagram, разместив соответствующую публикацию. Суть его состоит в том, чтобы вызвать лифт необычным способом, снять задумку на видео и разместить в своем аккаунте под соответствующим хештегом.

«Слишком уж скучно вызывать лифт руками. Устраиваю #seleznevachallenge», — написала Екатерина.

В беседе с «360» она призналась, что просто придумала новый челлендж. Победителей она выберет за самое креативное решение поставленной задачи.

Подмосковная гимнастка вернулась с победой на ЧМ. Впереди — кусочек торта и Олимпиада Подробнее

«Насчет призов идеи, конечно, есть, но окончательно решу, когда выберу [победителей]. Чтобы подарок подходил каждому человеку по возрасту, интересам, размерам», — рассказала Селезнева. В прошлый раз разыгрывалась кофта Adidas из новой коллекции.

Итоги флешмоба подмосковная гимнастка пообещала подвести через неделю. Пользователи уже подхватили ее идею и начали соревноваться в оригинальности. Пока лидируют варианты, связанные со спортивной подготовкой.