Знаменитости 04 сентября 2023, 09:06 Гимнастка Хоркина рассказала, в каком виде спорта преуспел ее сын от Кирилла Шубского Гимнастка Хоркина рассказала об успехах сына от миллиардера Шубского РИА «Новости»

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Восемнадцатилетний сын гимнастки Светланы Хоркиной от миллиардера Кирилла Шубского сейчас предпочитает другим видам спорта уличный баскетбол. Об этом она рассказала в передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

Хоркина поделилась, что хотела, чтобы Святослав был гимнастом, но в этом он не преуспел и в целом продемонстрировал равнодушие к гимнастике. При этом он успел попробовать себя в другом спорте, в частности в плавании. Пока остановился на баскетболе.

Тайный роман Светланы Хоркиной и Кирилла Шубского продлился семь лет, напомнило издание Starhit. В 2005 году 26-летняя Светлана родила от него сына в клинике Лос-Анджелеса, где находилась под чужой фамилией. Однако общественность в итоге обо всем узнала. Многие осудили спортсменку: Шубский был женат на актрисе Вере Глаголевой. Как оказалось, бизнесмен порвал с Хоркиной, узнав о ее беременности.

Второго ребенка Хоркина родила в 40 лет от своего мужа Олега Кочнова. Обе беременности прошли относительно легко, но гимнастка признавалась, что если бы можно было повернуть время вспять, решилась бы на обоих детей раньше, поскольку теперь ей «немного тяжело».