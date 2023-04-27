Знаменитости 27 апреля 2023, 01:10 Гимнастка Дина Аверина раскрыла подробности своей личной жизни Гимнастка Дина Аверина рассказала о том, что ее сердце больше не свободно РИА «Новости»

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Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что сейчас находится в отношениях. В интервью для YouTube-канала «Россия — это я!» девушка рассказала, что ее молодой человек непрофессиональный спортсмен.

«В последнее время я точно хожу не с Аришей (сестрой — прим. ред.) в рестораны. Кто счастливчик? Я не буду говорить, потому что я всегда придерживаюсь правила „счастье любит тишину“», — поделилась спортсменка, отметив, сейчас она счастлива.

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По ее словам, все произошло случайно на тренировке. Она пришла не выспавшаяся и сказала, что ей тяжело заниматься. В итоге Аверина все-таки провела тренировку, а после ей предложили сходить погулять с кем-нибудь.

«Мне говорят: „Идите, погуляйте с кем-нибудь, или у вас никого нет?“ Я ответила: „Почему нет?“ Потом они за мной хвостом ходили и спрашивали: „А кто он? А как выглядит? А покажи фото“», — вспомнила Аверина.

Спортсменка не стала называть имя своего избранника, но уточнила, что он непрофессиональный спортсмен. Раньше, как добавила Аверина, ее молодой человек играл в футбол.

«Ирина Александровна [Винер], кстати, не знает», — добавила гимнастка.

Дина Аверина в 2022 году попала в Книгу рекордов России. Спортсменка стала рекордсменкой по количеству побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике, уточнял RT. Диплом Книги рекордов Аверина получила во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер в Москве.