Гильдия парфюмеров подарит Боярскому на юбилей уникальные духи

Михаил Боярский рассказал, что в парфюмерии не разбирался никогда и пользовался теми одеколонами, которые ему дарили.

«Я всю жизнь пользовался одеколонами, которые мне дарили. На названия не обращал внимания, но действительно неплохие», — процитировал актера «Царьград».

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Он признал, что подарков, подобных работе Чернышовой, ему еще не дарили.

«Если это будет с чем-то спиртным, это один запах, если будет ассоциироваться с лошадиным потом — это другой запах. А как пахнет Боярский, я не знаю», — с иронией отметил актер.

Ранее стало известно, что эксклюзивный аромат Оксана Чернышова надеется преподнести Боярскому к его 70-летнему юбилею 26 декабря этого года.

Как сообщил сайт 78.ru, аромат готовится уже 2,5 года, и есть три разных наброска. Президент Гильдии парфюмеров призналась, что хотела бы доработать их с Боярским лично.

«Когда я работала над образом Боярского, мне на ум приходили такие слова — пылкий, дерзкий, принципиальный, твердый, яркий, стремительный. В характере мужчины это ассоциируется с такими словами, как честь, отвага и смелость. В аромат входят цитрусы, роза и лаванда, мускус и древесные ноты», — рассказала она.