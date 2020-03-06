Герцогов Сассекских заметили в Великобритании

Пару увидели, выходящими из лондонского отеля. Они посетили церемонию вручения Endeavour Fund Awards. Мероприятие посвящено спортивным достижениям раненых и больных военнослужащих. Сайт «Дни.ру» написал, что посещать его — обязанности королевской семьи.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри будут выполнять королевские обязанности до 31 марта.