06 марта 2020, 11:58
Герцогов Сассекских заметили в Великобритании
Меган Маркл и принц Гарри были замечены около Букингемского дворца после того, как они отказались от королевских титулов. Об этом сообщил Пятый канал.
Пару увидели, выходящими из лондонского отеля. Они посетили церемонию вручения Endeavour Fund Awards. Мероприятие посвящено спортивным достижениям раненых и больных военнослужащих. Сайт «Дни.ру» написал, что посещать его — обязанности королевской семьи.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри будут выполнять королевские обязанности до 31 марта.