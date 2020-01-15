Герцог Кембриджский переживает за здоровье супруги

Поклонники также переживают за здоровье герцогини. Источник сообщает, что резкое падение веса произошло из-за скандала с Меган Маркл. Кейт очень переживает, что это сказывается на фигуре.

Муж уговаривает супругу следить за здоровьем и набрать пару килограммов.