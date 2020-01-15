15 января 2020, 16:02
Герцог Кембриджский переживает за здоровье супруги
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон очень резко похудела, хотя всегда была достаточно стройной. Ее нынешний внешний вид вызывает опасения, особенно сильно волнуется ее муж, Принц Уильям, пишет «Экспресс газета».
Поклонники также переживают за здоровье герцогини. Источник сообщает, что резкое падение веса произошло из-за скандала с Меган Маркл. Кейт очень переживает, что это сказывается на фигуре.
Муж уговаривает супругу следить за здоровьем и набрать пару килограммов.