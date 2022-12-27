Знаменитости 27 декабря 2022, 16:15 Геронтолог Кудашкина рассказала, почему Джаред Лето не стареет Геронтолог Кудашкина: Джаред Лето не стареет из-за образа жизни

Читать 360tv в

Геронтолог Елена Кудашкина заявил, что актер Джаред Лето не прибегает к услугами косметолога, чтобы молодо выглядеть. Все дело в образе жизни знаменитости, сообщил Life.

Врач пояснила, что Лето активно занимается спортом. Также ему повезло с генами.

Реклама

«Если посмотреть на обнаженные фото данного актера, мы понимаем, что у него прокачано все: и тело, и лицо молодо выглядят. Гены однозначно играют свою роль», — рассказала Кудашкина.

Реклама

Она уточнила, что артист не использует гаджетов во время занятий спортом на улице. Он много бегает, ходит и катается на велосипеде. Также Лето ответственно относится к своему психическому здоровью и регулярно медитирует. Кроме того, по словам Кудашкиной, актер соблюдает режим сна и старается высыпаться.

«Он питается зернами злаков, орехами, тренирует умеренность в еде. И Лето полностью исключил из пищи все вредное, в том числе алкоголь, не употребляет даже пиво. Понятно, что сигареты тоже», — добавила геронтолог.

Она заключила, что от всех этих вещей сильно зависит внешний вид любого человека.