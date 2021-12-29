Анастасия Макеева рассказала о семье, огорчениях и планах на будущее

Актриса Анастасия Макеева в 2021 году вышла замуж за бизнесмена Романа Малькова. Многие ее поклонники осуждали артистку, поскольку на момент знакомства Роман был женат и воспитывал четверых детей. Макеева рассказала, почему перестала отвечать на упреки, а также раскрыла свою главную мечту. Об этом написал сайт kp.ru.

«Я никогда не стремилась к тому, чтобы меня так обсуждали. И скорее можно назвать „женщиной года“ бывшую жену Романа, превратившую обычную житейскую ситуацию — свой развод с мужем и его последующий брак — в какую-то сенсацию. На мой взгляд, весьма унизительно плакать на весь мир, что „меня бросили“. Но это личный выбор. Кто как умеет, тот так привлекает к себе внимание. Кто-то интересными проектами и открытиями, а кто-то скандалит», — пояснила артистка.

По словам Макеевой, все, чего она желает в 2022 году, это мира. Она не хочет враждовать с бывшей женой Романа Светланой, а мечтает жить интересно и без чувства ненависти. Актриса считает, когда люди любят друг друга, их отношения невозможно разрушить.

В новой семье Малькова уже появились свои традиции. Как рассказала Анастасия, они начали заходить с мужем в церковь и ставить свечи за здоровье тех, кто пишет об их семье неприятные вещи.

«Мы стали заходить чаще в церковь. Я ведь никогда раньше не сталкивалась с таким количеством злости и ненависти от людей в интернете, которые пишут гадкие посты. Тысячами. Пишут и ободряющие, поддерживающие сообщения, просто их меньше. Потому что воспитанные люди не тратят свою жизнь на то, чтобы зайти к нелюбимой артистке на страницу и написать гнусность. Мы с мужем заходим в церковь, ставим за их здоровье свечи», — рассказала она.

Также артистка отметила, что больше всего она мечтает о детях, и чтобы ее родные и близкие были здоровыми. Все остальное у нее уже есть.