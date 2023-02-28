28 февраля 2023, 18:25
Генпрокуратура проверит автора заявления на певца SHAMAN
Сенатор Афанасьева попросила Генпрокуратуру проверить автора заявления на певца SHAMAN
Генеральная прокуратура России должна проверить автора заявления на певца SHAMAN на наличие признаков ущемления государствообразующей нации и русофобии. Об этом на заседании комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства и государственного суверенитета заявила сенатор Елена Афанасьева, сообщил ТАСС.
«Прошу Генеральную прокуратуру разобрать, кто и по каким причинам подал заявление на данного артиста. Потому что такие меры являются разжиганием русофобии внутри страны», — сказала она.
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По словам Афанасьевой, на молодого и патриотичного артиста «идет настоящий наезд».
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«Только потому, что он поет „Я русский“, его пытаются обвинить в разжигании межнациональной розни и экстремизме. Вижу в этом желание запугать одну из государствообразующих наций. Такие радикалы работают внутри России», — добавила сенатор.
Ранее исполнитель сообщил в Telegram-канале, что к нему обратились правоохранители с просьбой дать объяснения на заявление неизвестного лица, посчитавшего трек «Я русский» экстремистским.
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