Знаменитости 28 февраля 2023, 18:25 Генпрокуратура проверит автора заявления на певца SHAMAN Сенатор Афанасьева попросила Генпрокуратуру проверить автора заявления на певца SHAMAN РИА «Новости»

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Генеральная прокуратура России должна проверить автора заявления на певца SHAMAN на наличие признаков ущемления государствообразующей нации и русофобии. Об этом на заседании комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства и государственного суверенитета заявила сенатор Елена Афанасьева, сообщил ТАСС.

«Прошу Генеральную прокуратуру разобрать, кто и по каким причинам подал заявление на данного артиста. Потому что такие меры являются разжиганием русофобии внутри страны», — сказала она.

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По словам Афанасьевой, на молодого и патриотичного артиста «идет настоящий наезд».

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«Только потому, что он поет „Я русский“, его пытаются обвинить в разжигании межнациональной розни и экстремизме. Вижу в этом желание запугать одну из государствообразующих наций. Такие радикалы работают внутри России», — добавила сенатор.

Ранее исполнитель сообщил в Telegram-канале, что к нему обратились правоохранители с просьбой дать объяснения на заявление неизвестного лица, посчитавшего трек «Я русский» экстремистским.