Геннадий Хазанов рассказал о проблемах со здоровьем

Актер Геннадий Хазанов сообщил, что перенес экстренную операцию на сердце. Этим он поделился в эфире шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube, написало «Утро.ру».

Артист рассказал ведущему Вячеславу Манучарову, что некоторое время назад обратился к врачу из-за периодических болей в сердце. Специалисты предложили установить ему холтер — специальное устройство для мониторинга работы сердца. Через некоторое время наблюдений врачи сообщили артисту, что ему придется установить кардиостимулятор.

Хазанов рассказал, что сначала откладывал операцию. Но однажды ему стало плохо прямо на сцене во время спектакля. Он потерял ориентиры. Тогда артист был все-таки вынужден был согласиться на операцию.

«Счет шел на часы. В итоге я пережил операцию на открытом сердце. Следы на месте. Более того, мне поставили кардиостимулятор», — рассказал он.

Сейчас здоровью артиста ничто не угрожает. Однако кардиостимулятор доставляет ему немало хлопот. Когда он проходит рамку металлоискателя, то просит разрешени обойти ее.