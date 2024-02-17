Знаменитости 17 февраля 2024, 02:28 Геннадий Хазанов опроверг слухи о своей эмиграции из России Геннадий Хазанов заявил, что не эмигрировал из России после начала СВО РИА «Новости»

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Артист Геннадий Хазанов опроверг информацию о своем отъезде из России после начала специальной военной операции. Об этом он заявил Telegram-каналу Shot.

«Я никуда не уезжал. Я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь», — заявил артист.

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По его словам, он и не собирается уезжать, подчеркнув, что работает в России.

Хазанов добавил, что не понимает претензий общественников в свой адрес. До этого он провел творческий вечер в московском Театре музыки и поэзии, во время которого заявил, что, возможно, это его последний концерт, так как появились люди, выступающие против его выступлений.

Артист также зачитал собственные стихи о России и рассказал о «женщинах своей судьбы», в том числе об Алле Пугачевой. Хазанов признался, что не станет снимать портрет певицы со стены столичного Театры эстрады, художественным руководителем которого он является, пока для этого нет оснований.

По данным издания, у артиста есть израильский паспорт, а с 2022 года он якобы большую часть времени живет в собственном доме в Латвии.

Ранее общественники из движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом отменить концерт Хазанова в Москве.