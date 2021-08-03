Кинематографист Геннадий Гуревич скончался на 82-м году жизни

Продюсер, старейший кинематографист России, член Союза кинематографистов страны и Национальной академии кинематографических искусств и наук Геннадий Гуревич умер 31 июля. Ему был 81 год. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Союза кинематографистов России.

Мужчина занимался работой над документальными, историческими, биографическими и художественными работами. Последним его фильмом стал «Андреевский флаг». В 2020 году артист был удостоен призом Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса «За многолетний труд в российской киноиндустрии».