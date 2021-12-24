Генеральный продюсер ТНТ Дулерайн ушел с должности
«Ведомости»: Аркадий Водахов заменит Александра Дулерайна на посту генерального продюсера телеканала ТНТ
Генеральный продюсер телеканала ТНТ Александр Дулерайн оставил свою должность. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече Дулерайна с продакшнами и генеральным директором канала Романом Петренко.
Дулерайн оставил свою должность 23 декабря. По данным издания, его место займет заместитель Дулерайна Аркадий Водахов — он станет генеральным продюсером с нового года.
При этом новым местом работы Дулерайна может стать компания, над созданием которой работают основатель Comedy Club Артур Джанибекян и «Национальная медиа группа». Об этом сообщили собеседники газеты. при этом источник издания на телеканале отметил, что бывший генеральный продюсер хочет на время сделать паузу в работе.
По данным собеседников газеты, уход с канала рассматривает и гендиректор Роман Петренко. Его контракт должен был прекратить действовать к декабрю.
Александр Дулерайн пришел на ТНТ еще в 2002 году — тогда он занимал пост заместителя генерального директора Романа Петренко. Генеральным продюсером канала он стал в 2009 году, однако в 2017 году ушел. Вместе с ним канал покинул Петренко — они решили заняться международной экспансией ТНТ. Однако через года оба вернулись к своим прошлым обязанностям.