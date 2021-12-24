Генеральный продюсер ТНТ Дулерайн ушел с должности

Генеральный продюсер телеканала ТНТ Александр Дулерайн оставил свою должность. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, которые присутствовали на встрече Дулерайна с продакшнами и генеральным директором канала Романом Петренко.

Дулерайн оставил свою должность 23 декабря. По данным издания, его место займет заместитель Дулерайна Аркадий Водахов — он станет генеральным продюсером с нового года.

При этом новым местом работы Дулерайна может стать компания, над созданием которой работают основатель Comedy Club Артур Джанибекян и «Национальная медиа группа». Об этом сообщили собеседники газеты. при этом источник издания на телеканале отметил, что бывший генеральный продюсер хочет на время сделать паузу в работе.

По данным собеседников газеты, уход с канала рассматривает и гендиректор Роман Петренко. Его контракт должен был прекратить действовать к декабрю.

Александр Дулерайн пришел на ТНТ еще в 2002 году — тогда он занимал пост заместителя генерального директора Романа Петренко. Генеральным продюсером канала он стал в 2009 году, однако в 2017 году ушел. Вместе с ним канал покинул Петренко — они решили заняться международной экспансией ТНТ. Однако через года оба вернулись к своим прошлым обязанностям.