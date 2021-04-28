Вдова Грачевского собралась судиться с гендиректором «Ералаша»

Вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского решила подать в суд на Аркадия Григоряна, который сейчас руководит киножурналом. Екатерина Белоцерковская намерена доказать, что ее покойный супруг не отдавал 50% компании Григоряну.

После смерти Грачевского, написал Telegram-канал Super.ru, выяснилось, что половина его дела на момент кончины создателя «Ералаша» уже была записана на Григоряна.

Белоцерковская вместе с другой бывшей женой Грачевского Анной отдали договор о разделении долей на экспертизу. Она показала, что подпись режиссера в документах поддельная. На собрания коллектива вдова Грачевского попасть не может — ее не пускают.

«У нас остается один вариант — это обращаться в суд, в правоохранительные органы, решать вопрос прямо», — подчеркнула она.

По словам Белоцерковской, поведение Григоряна изначально показалось странным: он долго не отдавал документы по «Ералашу» нотариусу.

«Потом наконец-то он выдал документы, и в договоре присоединения мы видим подпись не Бориса Юрьевича. Естественно, у нас шок», — заключила она.