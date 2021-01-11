Гендиректор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров объявил об уходе с канала

Отмечается, что Давлетяров удивил своим решением коллег и поклонников. Продюсер не назвал точные причины своего ухода.

«Сейчас смело можно сказать, что это лучший музыкальный телеканал страны, и настало время, когда я со спокойной душой могу отойти в сторону. Я фактически стоял у истоков МУЗ-ТВ, начал работу на канале, когда он только делал свои первые шаги. Мы вместе были 20 лет из его 25-ти, и я счастлив, что вместе с нами выросло не одно поколение артистов и зрителей», — написал Давлетяров.

Он поблагодарил свою команду за преданность делу и профессиональную работу. Экс - гендиректор заявил, что хочет выйти из зоны комфорта и бросить вызов самому себе. Теперь медиаменеджер желает двигаться дальше, к новым достижениям.

По информации Super.ru место Давлетярова займет бывший директор «ТНТ Music» и «А-One» Захар Бабин.