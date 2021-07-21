Гендиректор «Милана» рассказал, что у него обнаружили рак

Генеральный директор итальянского «Милана» Иван Газидис рассказал, что у него диагностировали рак горла. Об этом сообщается на сайте клуба, написала «Газета.ru».

Газидис рассказал, что не отчаивается и уверен в выздоровлении.

«Никогда не бывает хорошего времени для диагностирования рака. Но, к счастью, у меня излечимая форма. В моем распоряжении медицинский уход мирового уровня, меня поддерживают близкие и все в клубе. На основании медицинских консультаций я уверен, что опухоль будет успешно вылечена, и я полностью восстановлюсь», — рассказал бизнесмен.

Газидис является директором «Милана» с 2018 года, до этого он занимал должность исполнительного директора «Арсенала».