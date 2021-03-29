Гендиректор Black Star объяснил уход Тимати

Гендиректор Black Star Павел Курьянов объяснил изданию «СтарХит», почему из лейбла ушел рэпер Тимати.

Отмечается, что Тимати ушел из Black Star в непростое для артистов время, когда они остались без концертов из-за коронавируса.

«Он просто устал утопать в постоянной рутине управления большим количеством проектов и решил заниматься только своей карьерой», — цитирует Курьянова РИА ФАН.

По его словам, лейблу пришлось перестраиваться, поскольку на Тимати были завязаны многие бизнес-процессы. Он добавил, что сейчас и у Black Star, и у самого рэпера все стабильно.