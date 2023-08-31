Знаменитости 31 августа 2023, 10:41 Газовый оператор подал в суд на Пугачеву за неоплаченный долг РИА «Новости»: «Газпром межрегионгаз Москва» подал в суд на Пугачеву РИА «Новости»

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«Газпром межрегионгаз Москва» подал иск к певице Алле Пугачевой из-за неоплаченного долга. Об этом РИА «Новости»сообщили в мировом судебном участке района Троицкий в Москве.

По словам собеседника агентства, речь идет о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

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Исковое заявление зарегистрировали в суде, но дата его рассмотрения пока не назначена.

По информации Mash, Пугачева задолжала 15 536 рублей. Источник Telegram-канала уточнил, что на певицу оформлен участок площадью 1,2 тысячи квадратных метров в ДСК «Творчество» в московском поселении Первомайском.

В мае в пресс-службе Тверского райсуда столицы заявляли о регистрации иска на сумму свыше 50 тысяч рублей. Причиной стала неуплата аренды участка в Московской области. В июне стало известно, что суд не стал взыскивать с артистки эту сумму, уточнил ТАСС.