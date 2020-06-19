Газманова назвали «преступником» за крепкие мышцы

Музыкальный исполнитель выложил серию фотографий с отдыха вместе с супругой Мариной. На кадрах загорелый певец позирует на байдарке в купальных шортах. На фотографиях видно, что у Газманова крепкие мышцы и нет лишнего веса.

«Прошли на досках сегодня с @marinagazmanova 8,5 километра! Вот так я готовлюсь к эфирам в субботу 20.06.20 в 16:00 для Сибири и ДВ и в 19:30 для всех! Не пропустите!» — написал Газманов.

Фанаты положительно оценили новые фотографии певца. Они поразились, что в 68 лет Газманов настолько хорошо выглядит.

«По-моему, паспортистка ошиблась, выдавая Вам паспорт. Вы в отличной форме и пример для многих молодых!», «Это преступление — иметь такую физическую форму в 68 лет», — написали поклонники. Они интересуются, правда ли певцу 68 лет, а не 35.

Некоторые из них вспомнили, как Газманову удается поддерживать хорошую фигуру. В детстве певец занимался спортивной гимнастикой, тогда же он убрал из своей жизни большинство вредных продуктов. Помимо этого звезда регулярно тренируется и ежедневно делает отжимания по числу своих лет.