Народный артист России Олег Газманов задумался о завершении музыкальной карьеры. В конце июля артисту исполнится 70 лет.

Сейчас певец гастролирует с юбилейной программой «7:0 в мою пользу». По словам Газманова, этот тур может стать последним в его карьере.

«Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним», — сказал Газманов ТАСС.

Он отметил, что если и сделает заявление о завершении карьеры, то не для привлечения публики на свои концерты. С количеством фанатов у него, по словам артиста, все хорошо.

Ранее бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина предложила Газманову, Льву Лещенко и Валерию Леонтьеву уйти со сцены и освободить дорогу молодым исполнителям. Газманов отметил, что не знае, т кто такая Ольга Серябкина, а на его концертах всегда аншлаг. Он признался, что уйдет со сцены, если увидит пустые залы на его концертах. Также певец обратился к молодым исполнителям и предложил забрать его зрителей. При этом он отметил, что у них ничего не получится.