Газманов рассказал о собственной SUP-школе и любимом городе России

Певцу Олегу Газманову недавно исполнилось 70 лет. По этому случаю артист собирается дать концерт в родном городе Калининграде. О любви к Калининграду и собственной SUP-школе Газманов рассказал для сайта kp.ru.

Калининград — город где Газманов родился и вырос. Приезжать в него он любит со всей своей семьей.

«Как только самолет пролетает над заливом и садится в „Храброво“, моментально поднимается настроение. Я прилетаю всей семьей. Вот так, все вместе, мы редко собираемся. У нас программа на несколько дней. Я хочу поделиться тем, что видел, что чувствовал, показать любимые места. Поедем на Куршскую косу, на янтарный комбинат, в Светлогорск, Зеленоградск, в зоопарк сходим. В Калининграде еще много мест любимых. Покатаемся по области», — рассказал Газманов.

Несмотря на то, что артист отметил семидесятый день рождения, по уровню физической активности и энтузиазма он может дать фору многим молодым людям. Например, Газманов любит кататься на сап-борде (это водный вид спорта, разновидность серфинга), а недавно даже открыл собственную школу по этому виду спорта. Певец рассказал, что вместе с женой он уже много лет катается на сап-бордах как в по Москва-реке, так и за границей. Теперь же артист решил делиться приобретенным опытом с другими.

«Так как я научился, знаю все приемы и технику, то могу себя назвать если не профессиональным спортсменом, то профессиональным и активным пользователем. В нашу школу сап-борда приходит много людей разного возраста. Много девушек, женщин, даже бабушки приходят — всем мы стараемся помочь и приобщить к этому виду спорта», — поделился артист.